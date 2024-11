Cât costă un sejur la mare de Sărbători. Prețurile, la jumătate față de stațiunile montane

06:40

Compania Amazon închide departamentul de Machine Learning pe care îl are în România, iar 400 de oameni vor fi disponibilizați. Concedieri la Amazon România. Sute de oameni, disponibilizați „După o analiză atentă, am anunțat că analizăm opțiunea de a închide operațiunile AGI Data Services din România. Am notificat deja angajații ale căror roluri ar putea […] Articolul Concedieri la Amazon România. Sute de oameni, disponibilizați apare prima dată în Money.ro.