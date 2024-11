Marius Şumudică, reacţie neaşteptată după gestul nervos al lui Boupendza: „E problema lui!” Critici pentru jucători: „Nu avem voie să facem asta”

09:40

Nominalizaţii la premiile The Best din 2024 au fost anunţaţi de FIFA! Forul internaţional va desemna cei mai buni fotbalişti şi antrenori ai anului, într-o gală care se doreşte a fi o alternativă la Balonul de Aur. Anul acesta, FIFA a anunţat că şi fanii vor participa la alegerea câştigătorilor. Aceştia vor avea posibilitatea de […]