„Suntem în pericol!” Pep Guardiola se teme de un „cutremur” de proporții la Manchester City: „Oamenii au râs când am mai spus”

13:00

Ioan Andone a oferit declarații despre Dinamo, după ce trupa lui Zeljko Kopic a încheiat 2024 pe podium. Fostul internațional consideră că antrenorul croat și-a pus amprenta asupra formației din Ștefan cel Mare, iar rezultatele remarcabile i se datorează în mare măsură lui. Dinamo a remizat cu Rapid, în ultima rundă din 2024, și a […] The post „Se vede clar, 100%!” Ioan Andone s-a convins, după ce Dinamo a încheiat 2024 pe podium! Ce a spus despre revenirea lui Cristi Borcea appeared first on Antena Sport.