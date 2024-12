„E clar!” Dezvăluiri despre Dan Petrescu direct din vestiarul de la CFR Cluj! Cum se înțelege antrenorul cu elevii săi

15:40

Transferat la Real Madrid în această vară, liber de contract, Kylian Mbappe nu are parte de un debut fericit pe Santiago Bernabeu. Anul 2024 a fost destul de dificil pentru starul francez în vârstă de 26 de ani, după ce a fost asociat într-un scandal de viol în Suedia, iar evoluțiile sale de pe terenul […] The post Ce promisiune i-a făcut Kylian Mbappe lui Florentino Perez, după ce francezul a fost criticat pentru prestațiile sale appeared first on Antena Sport.