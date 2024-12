Lovitură cruntă pentru Simona Halep! Românca ratează startul sezonului: „Am simțit din nou dureri!”

14:00

Turcii au decis ce se întâmplă cu Denis Drăguș! Viitorul internaționalului în vârstă de 25 de ani la Trabzonspor se află încă sub semnul întrebării. Chiar de Crăciun, presa turcă sugerează că atacantul echipei naționale ar putea pleca de la formația de pe Papara Park. Singura incertitudine pare să fie legată de modul în care […] The post Turcii i-au decis viitorul lui Denis Drăguș! Vestea dată chiar în ziua de Crăciun: „Se ia în calcul varianta” appeared first on Antena Sport.