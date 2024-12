Incident în poligonul Goranu. Patru elevi și un instructor, răniți/Anunțul MApN

18:40

Sindicaliștii din sectorul termocentralelor pe cărbune avertizează autoritățile că, dacă vom avea temperaturi de minus 10 grade C, sistemul energetic se va prăbuși. Situația este deja dramatică, ajungându-se la importuri până la limita maximă a capacității interconexiunilor, iar factorii de decizie nu fac decât să saboteze și puținele grupuri pe cărbune rămase în viață, prin […] The post Avertismentul energeticienilor. Dacă vom avea temperaturi de minus 10 grade, cade sistemul first appeared on Ziarul National.