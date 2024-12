Marcel Ciolacu a publicat pe TikTok facturile pentru zborurile private. BoardingPass: „Un lucru nu pare la locul lui” (VIDEO)

10:40

Protestez! Aceasta este o acţiune de protest. Protestez împotriva lașității! Protestez împotriva celor cărora le este frică să protesteze! Protestez împotriva tuturor celor care amenință Poporul Român de parcă am fi toți niște căcioși nu un popor liber! Protestez împotriva tuturor celor care ne râd în nas arătându-ne bulanele de cauciuc și săbiile și mușchii […] The post Protestez! first appeared on Ziarul National.