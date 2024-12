Cât de mult s-au scumpit tarifele RCA. Şoferii plătesc asigurări şi cu până la 30% mai mari

12:40

Până să lămurească pe deplin amestecul rușilor în alegeri, organele statului ar trebui să-și îndrepte atenția spre companiile rusești care penetrează nestingherite industria românească. Rusia acaparează România bucată cu bucată, iar oligarhii atât de sancționați de UE și SUA își văd liniștiți de treabă cumpărând la prețuri derizorii tot ce se mai poate cumpăra din […] The post Rusia acaparează România bucată cu bucată first appeared on Ziarul National.