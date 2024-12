România a prins „Schengen” la superofertă: anulezi alegerile, treci liber!

12:10

Decizia de zilele trecute, privind anularea alegerilor prezidențiale din România, continuă să genereze reacții, inclusiv la nivel internațional, nu doar pe tărâm autohton. Într-un editorial prezentat la postul tv francez CNews, jurnalistul franco-canadian Mathieu Bock-Côté a analizat recenta controversă electorală din România. Cea generată de decizia privind anularea primului tur al prezidențialelor, cu doar câteva […] The post Jurnalist, la un post TV francez: România pare să fi devenit un laborator pentru experimente de suspendare a democrației – VIDEO first appeared on Ziarul National.