Aston Martin britanic cu motor Mercedes: 1079 cai putere și 350 km/h

15:40

Black Rock a fost pe o rampă de achiziții de 28 miliarde de dolari, cumpărând două dintre cele mai cunoscute firme care se specializează în domeniile complexe și în rapidă expansiune ale infrastructurii, creditului privat și altor active alternative. Pentru a obține o poziție mai puternică, managerul de fonduri de 11,5 trilioane de dolari a […] The post Cel mai mare administrator de active din lume cumpără miliardari first appeared on Ziarul National.