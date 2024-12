15:10

Războiul Rusia-Ucraina durează de mai bine de trei ani și simbolizează eșecul comunității internaționale pentru prevenirea și soluționarea conflictelor. Pe 5 octombrie, Volodimir Zelenski a dezvăluit pentru prima dată planul său de victorie, dar a fost criticat pentru obiectivele nerealiste. Cinci pași greșiți În primul rând, Ucraina ar căuta să-și consolideze securitatea prin aderarea la […]