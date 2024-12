Reacţia lui Edi Iordănescu, după tragerea la sorţi a preliminariilor World Cup 2026: „Știu ce caracter și fotbaliști am antrenat”

21:50

Gigi Becali a avut o primăreacţie după Hoffenheim – FCSB 0-0. Campioana României a avut două ocazii uriaşe de a marca prin Adrian Şut şi Baba Alhassan. FCSB a ajuns la 11 puncte în clasament, iar şansele de a se califica în playoff-ul sunt tot mai mari. Gigi Becali a avut primă reacţie după ce […] The post Prima reacţie a lui Gigi Becali, după Hoffenheim – FCSB 0-0: „Putem bate orice echipă!” Ce a spus de ocaziile lui Şut şi Baba Alhassan appeared first on Antena Sport.