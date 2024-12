„Nu va fi ușor!” Florin Prunea, semnal de alarmă după ce România și-a aflat adversarele din preliminariile pentru World Cup 2026

22:50

Gigi Becali a dezvăluit cine este jucătorul care a refuzat să se transfere la FCSB. Patronul campioanei a transmis că Vladislav Blănuţă a fost aproape să semneze cu campioana, însă s-a răzgândit în ultimul moment. Vladislav Blănuţă este împrumutat de FCU Craiova la U Cluj, de la începutul sezonului. Sub comanda lui Ioan Ovidiu Sabău, […]