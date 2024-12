„Vă pare rău că aţi plecat?” Replica dată imediat de Edi Iordănescu! Ce a spus despre despărţirea de echipa naţională

08:40

Povestea ultimului deceniu a celei mai iubite echipe de Formula 1 e una interesantă și complicată. Scuderia are cele mai multe titluri la constructori din istoria F1 – șaisprezece. Ultimul a fost însă cucerit în 2008 (cu Raikkonen și Massa), la un an după ce Raikkonen cucerise ultimul titlu la piloți. Ani grei la Maranello […]