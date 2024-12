„Ambii şoferi trebuie să puncteze” Christian Horner a decis cum va arăta Red Bull în 2025: „Ei sunt candidații la care ne uităm”

09:30

Fosta handbalistă Carmen Amariei a declarat că includerea în EHF Hall of Fame nu este doar un moment de mândrie imensă, ci şi o responsabilitate profundă de a duce mai departe moştenirea celor care au modelat istoria bogată a handbalului. Fostele internaţionale Luminiţa Huţupan Dinu şi Carmen Amariei au fost incluse de către EHF pe