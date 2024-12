Fiţi veseli, optimişti, fiţi împreună şi bucuraţi-vă de Sărbători, Craciun Fericit!

12:00

Ototo, un retailer care adună sub umbrela sa sute de branduri independente, continuă expansiunea atât pe plan local, cât şi internaţional, mai exact la Viena, unde a fost inaugurat deja un prim magazin. „Încă de la început, am creat OTOTO cu viziunea de a dezvolta un concept la nivel european, bazat şi pe experienţa pe care am avut-o cu Frufru şi Urban Monkey în regiune. Am deschis prima unitate OTOTO în 2021 şi, între timp, avem trei magazine în Bucureşti şi un magazin în Viena, fiind în proces...