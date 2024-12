Medicamentele pentru slăbit pot provoca pierderi de masă musculară şi osoasă, avertizează experţii

20:00

Casa emblematică din celebrul film „Singur Acasă” a fost vândută de Crăciun, scrie The Independent. Imobilul a fost vândut pentru suma de 5,25 milioane de dolari, după ce acesta a fost scos la vânzare la începutul acestui an. Proprietatea are cinci dormitoare şi şase băi şi a fost construită în anul 1921. Exteriorul conacului a fost folosit ca locuinţă a familiei McCallister atât în Home Alone (trad. „Singur Acasă”), cât şi în continuarea Home Alone 2: Lost in New York (trad. „Singur Acasă 2: Pi...