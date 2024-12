Halep va lipsi de la Australian Open şi va amâna startul sezonului din cauza unei accidentări

21:00

Serviciul de Penitenciare din Brazilia a confirmat într-o declaraţie, referindu-se la Robinho, pe numele său real: „Deţinutul Robson de Souza ispăşeşte o pedeapsă sub regim închis şi nu are dreptul la eliberare temporară, beneficiu acordat de Magistratură doar deţinuţilor cu regim semideschis”. Robinho are 40 de ani şi este condamnat pentru viol. În luna martie a acestui an, Robinho a fost condamnat la pedeapsa de nouă ani de închisoare pentru viol, după ce acesta era unul dintre cei şase bărbaţ...