Verdic despre Radu Drăgușin, la două zile după ce s-a accidentat în partida cu Nottingham. Anunțul făcut de englezi

Cristi Borcea refuză să revină la Dinamo şi anunţă că şi-a schimbat radical viaţa. Fostul patron al clubului din Ştefan cel Mare a dezvăluit că a devenit familist convins şi că este extrem de atent la sănătatea lui. Borcea are 9 copii cu 4 femei şi resimte din plin presiunea. Omul de afaceri exclude varianta […]