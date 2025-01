Apa și canalizarea de la Iași nu se scumpesc pentru toată lumea de la 1 ianuarie, cum era anunțat. Care este motivul?

05:20

Dacă războiul nu se vede, el nu există! Cu gândul la vacanță, românii pasionați de schi își împărtășesc pe pagina de Facebook „Bukovel Romania Official" impresiile din stațiunea ucraineană care atrage an de an tot mai mulți turiști în vacanța de iarnă. „Război? Care război?", vine răspunsul atunci când unii, puțini, întreabă și despre condițiile de siguranță din țara aflată în conflict cu Federația Rusă. În plin război, Bukovel duce o campanie intensă de promovare și de atragere atât a turiștilor, cât și a investitorilor. Iar apropierea de Iași, la circa 350 km, mai aproape decât Clujul, dar și prețurile la sub jumătate, atrag tot mai mulți ieșeni aici.