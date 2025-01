Adrian Mutu este noul antrenor al echipei Petrolul Ploieşti

15:20

Incidentul mortal petrecut în primele ore ale dimineţii de miercuri, când cel puţin 10 persoane au fost ucise după ce un vehicul a intrat în mulţime în New Orleans, a avut loc pe Bourbon Street - renumită pentru viaţa sa de noapte - unde mulţi sărbătoreau Anul Nou. În plus, oraşul se pregăteşte să găzduiască Sugar Bowl miercuri seară, relatează CNN. Articolul VIDEO Atac terorist cu zeci de morți și răniți la New Orleans, pe Bourbon Street, inima comunităţii LGBTQ din oraş apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.