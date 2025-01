„Lumea le uită foarte repede!” Ion Ţiriac, mesaj categoric pentru Simona Halep: „Nu ştiu dacă merită”

19:10

Fernando Alonso a oferit un interviu eveniment la 43 de ani. Pilotul de la Aston Martin spune că şi acum are aceeaşi motivaţie ca şi la debutul în Formula 1. Fernando Alonso este dublu campion mondial în Formula 1. A câştigat campionatul în 2005 şi 2006. Alonso spune că şi acum are aceeaşi motivaţie de […]