„Nu stau să îşi bată joc de noi!” Constantin Budescu a vorbit despre retragere, după scandalul din meciul cu U Cluj

Iga Swiatek s-a calificat în optimile de finală de la Australian Open 2025 după ce a trecut în turul 3 de Emma Răducanu, campioana de la US Open 2021, scor 6-1, 6-0, la capătul a 71 de minute de joc. Aceasta a fost a cincea întâlnire directă dintre cele două jucătoare. De fiecare dată, Iga […]