Alexi Pitu s-a decis și semenează în Liga 1! La ce echipă merge jucătorul care a fost liber de contract timp de 6 luni

23:00

Florin Tănase e de părere că FCSB a avut ghinion şi trebuia să câştige partida cu Hermannstadt. Tănase a avut prima ocazie a meciului în minutul 2 al meciului, când şutul său a fost deviat în bară. Tănase l-a lăudat şi pentru Cisotti şi a spus că cel mai important acum este ca FCSB să […] The post Florin Tănase a dat vina pe ghinion pentru remiza cu Hermannstadt: „Meritam cele 3 puncte!” appeared first on Antena Sport.