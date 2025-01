Ce a putut spune Carlo Ancelotti când a văzut-o pe rivala Manchester City pe locul 25 în grupa de Champions League

13:10

Transferul lui Denis Ciobotariu la Rapid a fost blocat de Sepsi. Fundaşul central de 26 de ani era aşteptat de Marius Şumudică în Giuleşti, dar mutarea a intrat în impas. Directorul general al clubului din Sfântu Gheorghe a anunţat că Ciobotariu nu este dispus să renunţe la datoriile pe care le are Sepsi la el. […] The post Lovitură pentru Rapid! Transferul lui Denis Ciobotariu, blocat de Sepsi: „Totul are o limită” appeared first on Antena Sport.