Luis Phelipe a semnat cu Sheriff Tiraspol. Anunţul oficial

Gurban Gurbanov, antrenorul celor de la Qarabag, a prefațat duelul cu FCSB din penultima etapa din faza ligii din Europa League. Tehnicianul a fost întrebat şi despre Gigi Becali, patronul campioanei României, iar tehnicianul a venit imediat cu replica. Partida din Baku este programată pentru joi, de la ora 19:45. FCSB se află pe locul […]