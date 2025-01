Discursul lui Vali Creţu, după Qarabag – FCSB 2-3. Ce a spus despre Adrian Şut şi despre meciul cu United

08:50

Preşedintele PSG, Nasser al-Khelaïfi, şi-a lăudat echipa şi antrenorul, după victoria cu 4-2 obţinută miercuri în faţa formaţiei Manchester City, în Liga Campionilor. „Sunt foarte mândru după acest meci extraordinar. Nu pentru că am câştigat, ci pentru cum am jucat. Am fost conduşi cu 2-0 şi am întors scorul pentru a câştiga cu 4-2. Sincer, […]