Simona Halep a primit wild card la Transylvania Open 2025! Câte românce vor evolua direct pe tabloul principal de la Cluj

15:30

Miercuri au loc ultimele meciuri din etapa a şaptea din grupa Ligii Campionilor. PSG – Mamchester City este cel mai tare duel al serii, al cincilea între prietenii Luis Enrique şi Pep Guardiola. Meciul are o miză uriaşă, dacă ţinem cont de poziţiile ocupate în clasamentul grupei. Parizienii sunt pe 26, în afara play-off-ului pentru […] The post PSG – Manchester City, şocul zilei în grupa Champions League. Toate meciurile appeared first on Antena Sport.