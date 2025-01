Ianis Hagi, dorit de două echipe uriaşe din Europa! Ultimul club intrat în cursa pentru semnătura „Prinţului”

15:30

Neymar a avut un mesaj special după despărţirea de Al Hilal. Cele două părţi au ajuns la rezilierea contractului de comun acord. Înţelegerea era valabilă până la finalul acestui sezon. Într-un an şi jumătate în Arabia Saudită, în ciuda salariului său astronomic, brazilianul a avut doar şapte apariţii, marcând un gol şi oferind două pase