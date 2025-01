Pep Guardiola a reacţionat după ce a aflat că City va juca cu Real Madrid sau Bayern Munchen în playoff-ul Ligii Campionilor

11:30

Vestea decesului lui Dinu Gheorghe a zguduit fotbalul românesc, în dimineața zilei de miercuri. Fostul oficial de la Rapid a fost găsit fără suflare în propria casă, iar, acum, au apărut informații legate de cauza morții sale. Dinu Gheorghe a fost găsit fără suflare în casă, de către o persoană care îl ajuta să mențină […]