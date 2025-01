Răzvan Pîrcălabu, după ce a obţinut al 4-lea mandat în fruntea Federaţiei Române de lupte: „Obiectivul e o medalie olimpică”

00:00

Gigi Becali i-a dat ordin lui Mihai Stoica să aducă de urgenţă un jucător la FCSB. Latifundiarul din Pipera îşi doreşte cu disperare să mai fie transferat un atacant până la încheierea perioadei de mercato. Finanţatorul campioanei României a pus presiune pe Mihai Stoica. Becali nu este mulţumit de Daniel Popa şi îşi doreşte să […]