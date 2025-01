„Cum aţi reacţiona dacă patronul v-ar spune să jucaţi cu anumiţi jucători?” Ruben Amorim a început să râdă şi a dat un răspuns genial

09:20

FCSB a primit o lovitură înaintea meciului decisiv cu Manchester United, care îi poate aduce calificarea direct în optimile Europa League. Gigi Becali anunţase că Vlad Chiricheş ar putea reveni pentru duelurile cu United şi CFR Cluj, dar fostul căpitan al naţionalei nu s-a recuperat încă după problemele musculare. Fundaşul de 35 de ani cotat […] The post Vlad Chiricheş e OUT pentru FCSB – Manchester United! Lovitură pentru campioană înainte de meciul decisiv de pe Arena Naţională appeared first on Antena Sport.