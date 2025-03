Adrian Mutu, discurs ferm după Petrolul – Botoşani 0-2: „Un meci total nereuşit! Trebuie să fie un semnal pentru toată lumea”

08:30

Gigi Becali a trecut repede peste înfrângerea categorică în faţa celor de la Lyon, scor 0-4, din manşa secundă a optimilor de finală din Europa League. Este deja cu gândul la meciul contra celor de la Rapid, din prima rundă a play-off-ului pentru titlu din Liga 1. Campioana are un obiectiv clar. Să câştige al […] The post „I-am distrus pe toţi”. Mesaj războinic al lui Gigi Becali înaintea derby-ului FCSB-Rapid. De ce nu le dă nicio şansă giuleştenilor appeared first on Antena Sport.