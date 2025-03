Cadou uriaş de ziua lui: Steph Curry a devenit primul jucător din NBA cu 4.000 de coşuri de 3 puncte

19:00

De la cel cumplit nume de echipă ales în 2024, RB VCARB, am trecut la cea mai frumoasă schemă de culori în 2025. A fost aleasă cu mare majoritate de voturi, după prezentarea oficială de pe O2 Arena din februarie. Isack Hadjar, debutantul din Formula 1, a condus 243 de tururi în testele din Bahrain.