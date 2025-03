Carlo Ancelotti a răbufnit la conferinţa de presă: „E ultimul lucru la care se gândeşte lumea! Sper să schimbăm asta”

00:40

Adrian Şut, căpitanul celor de la FCSB, a avut un discurs de lider la finalul partidei de la Lyon. Campioana României a fost eliminată în optimile de finală din Europa League. Adrian Şut a spus că diferenţa de maturitate s-a văzut între cele două echipe. Şutu e deja cu gândul la Rapid şi la un […] The post „Când faci greşeli, eşti pedepsit!” Adrian Şut e deja cu gândul la derby-ul cu Rapid: „Trebuie să câştigăm meciul” appeared first on Antena Sport.