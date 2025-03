Voluntarii lui Simion (AUR) s-ar fi bătut cu cei ai lui Gavrilă (POT)

11:30

La 14 martie 2025, este marcată Ziua mondială a somnului, potrivit www.worldsleepday.org. Aceasta este programată în fiecare an, în ziua de vineri a celei de-a doua săptămâni întregi a lunii martie. Dacă să adormi este o provocare pentru tine, Ia gândește-te la oamenii care trăiesc nopți polare, de până la 2 luni. Și apoi zile … The post Ziua mondială a somnului. Învață să dormi bine de la oamenii care locuiesc aproape de Polul Nord appeared first on spotmedia.ro.