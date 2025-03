Investigație despre mercenarii lui Potra din Congo: Șoferi de camion, paznici de supermarket și oameni peste 60 de ani. „S-au făcut greșeli foarte mari. Drept urmare, băieții au murit”

17:30

Irina Arsene, Fondatoare și Președinte al Consiliului de Administrație, mindit.io, a fost desemnată câștigătorea competiției EY Entrepreneur Of The Year România 2024. Antreprenorea a concurat pentru marele titlu alături de alți 35 de lideri de business și va reprezenta România în finala mondială EY World Entrepreneur Of The Year, din iunie 2025. mindit.io este o …