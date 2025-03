Programul Marelui Premiu al Chinei 2025 (21-23 martie). Cursa de la Shanghai e duminică (09:00, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)

22:30

Mirra Andreeva, tânăra de 17 ani din Rusia, a făcut meciul carierei în finala de la Indian Wells. În ultimul act, ea a întâlnit-o pe Aryna Sabalenka, numărul 1 mondial, ep care a învins-o cu 6-2, 4-6, 6-3, după 2 ore şi 6 minute de joc. Aceasta este cea mai importantă victorie din cariera jucătoarei