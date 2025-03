Cele mai noi păcănele intrate în portofoliile operatorilor

21:20

Andrei Raţiu continuă seria evoluţiilor foarte bune în LaLiga. Tricolorul este în mare formă înaintea primelor meciuri ale naţionalei lui Mircea Lucescu împotriva celor din Bosnia, dar şi San Marino. Andrei Raţiu a dat o pasă decisivă la golul de 1-1 al celor de la Rayo Vallecano, contra celor de la Real Sociedad. Zubumendi a […]