Marius Şumudică i-a dat replica lui Elias Charalambous! Antrenorul de la Rapid, şocat: „Nu fac jocuri murdare! Să terminăm cu prostiile”

Căpitanul echipei naţionale. Nicolae Stanciu a făcut un anunţ important despre viitorul său. Fotbalistului îi expiră contractul cu cei de la Damac şi s-a speculat imediat că ar putea să revină la FCSB. Încă din iarnă, Gigi Becali a spus că Stanciu urmează să se întoarcă la FCSB. Nicolae Stanciu a vorbit chiar înaintea debutului […]