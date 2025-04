Drama genialului Zivkovici. Suferă de „boala vampirului”

10:30

Sistemul energetic european s-ar putea confrunta, în acest an, cu un test major în perioada sărbătorilor de Paște. Întreg sistemul energetic european s-ar putea confrunta cu provocări, având în vedere faptul că în acest an Paştele ortodox şi cel catolic vor fi sărbătorite în aceeaşi zi, pe 20 aprilie, iar în cazul în care vremea […] The post Sistemul energetic european s-ar putea confrunta cu provocări în perioada sărbătorilor de Paște. „Căutăm soluţii adecvate” first appeared on Ziarul National.