Horoscop 2 aprilie 2024 – Există o diferență între nostalgie și dorința de a îngheța timpul

14:50

Apar informații, pe surse momentan, despre fiica milionarului ucis în atacul cu bombă de la Arad, care a fost trimisă în judecată recent, de procurorii Parchetului General. Femeia – care se afla sub control judiciar – a ajuns din nou în centrul atenției anchetatorilor, după ce și-ar fi distrus dispozitivul de supraveghere, și anume brățara […] The post Fiica milionarului ucis în atacul cu bombă de la Arad și-ar fi distrus brățara de monitorizare. Femeia, reținută pentru 24 de ore first appeared on Ziarul National.