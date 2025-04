Emisari peste Ocean. Ciolacu: Doi trimiși speciali vor discuta cu reprezentanți ai Administrației Trump, în principal despre vize

17:40

Piețele bursiere europene au încheiat luna martie în teritoriu negativ, marcând primul declin lunar din acest an, investitorii pregătindu-se pentru dezvăluirea tarifelor reciproce ale lui Donald Trump, alături de taxe de import de 25% asupra automobilelor. În ultima zi de tranzacționare, indicele pan-european Stoxx 600 a scăzut cu 1,51%, DAX a scăzut cu 1,33%, iar […]