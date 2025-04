Horoscop 4 aprilie 2025 – Azi te ocupi de persoanele care sunt mai în vârstă

10:10

O veste grea lovește lumea filmului. Cunoscutul actor american Val Kilmer a murit. Avea 65 de ani. Actorul Val Kilmer, cunoscut pentru rolurile din filme precum ”Top Gun”, ”The Doors”, ”Tombstone” și ”Batman Forever”, a murit la vârsta de 65 de ani. Anunțul a fost făcut în primă fază de cotidianul The New York Times. […] The post Doliu în lumea filmului. A murit cunoscutul actor Val Kilmer first appeared on Ziarul National.