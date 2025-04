Dayro Moreno l-a depăşit pe Radamel Falcao şi a devenit cel mai bun marcator din istoria Columbiei

18:50

Sebastian Baze şi Flavio Cobolli se vor întâlni în finala turneului ATP 250 Ţiriac Open, turneu organizat la Bucureşti. Sebastian Baez a obţinut calificarea după ce a defilat în penultimul act împotriva campionului en-titre, Marton Fucsovics, scor 6-2, 6-2. De partea cealaltă, Flavio Cobolli are şansa de a cuceri primul său titlu ATP. În semifinale, […]