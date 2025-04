Jurnal Antena Sport | Cristi Chivu, lăudat în Italia! Fanii Interului îl vor pe banca echipei lor: „Îi stă mai bine în negru şi albastru”

10:20

Jack Grealish, vedeta celor de la Manchester City, a avut parte de un moment incredibil la finalul derby-ului cu Manchester United, scor 0-0. În momentul în care părăsea terenul de pe Old Trafford, jucătorul lui Pep Guardiola a fost pălmuit de un fan al diavolilor. Luni, Alfie Holt, în vârstă de 20 de ani, a […] The post Un al lui Manchester United a fost arestat după ce i-a dat o palmă lui Jack Grealish! Scene incredibile duă derby-ul cu City appeared first on Antena Sport.