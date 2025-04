Daniel Pancu nu s-a ferit de cuvinte cu două luni înainte de EURO U21: „Au fost o catastrofă”

23:40

Cristi Balaj şi Marius Avram s-au certat în direct. Preşedintele lui CFR Cluj, Cristi Balaj, a susţinut că Marius Avram ar fi avut beneficii în perioada în care tatăl lui, Vasile Avram, era şeful Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA). Balaj a susţinut că ar fi avut de suferit în perioada în care era arbitru, iar […]