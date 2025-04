Sfatul pe care l-a primit David Popovici de la o femeie, după ce a ieşit de la frizerie: „M-am întâlnit cu o doamnă şi mi-a spus în felul următor”

20:50

De mai bine de jumătate de an n-a mai înotat David Popovici într-o cursă. El va lua startul la naţionalele de înot. The post Jurnal Antena Sport | David Popovici se întoarce în apă, după aurul de la Paris. Va lua startul la campionatele nationale de nataţie appeared first on Antena Sport.