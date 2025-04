Tunul financiar reuşit de milionarul român care e coproprietarul celui mai tare restaurant din Dubai! Suma uriaşă care îi intră în cont

23:50

Alex Chipciu, jucătorul celor de la U Cluj, a vorbit la finalul înfrângerii cu FCSB, scor 0-1. Fostul jucător al roş-albaştrilor rămâne cu capul sus, în ciuda înfrângerii. Chipciu este de părere că parcursul din acest sezon al „şepcilor roşi" este deja un lucru de lăudat şi nu are regrete din cauza locului în clasament, […]