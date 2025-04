Pavlidis a marcat după 40 de secunde în derby-ul FC Porto – Benfica

13:20

Oscar Piastri a terminat pe locul 3 Marele Premiu al Japoniei, după Max Verstappen şi Lando Norris. Când mai erau 9 tururi rămase din a treia cursă a sezonului, Piastri le-a cerut celor de la McLaren să îl lase să urce pe 2, în locul colegului Norris, susţinând că are şanse mai mari decât acesta […] The post Reacţia lui Oscar Piastri după ce a cerut în Japonia să fie lăsat în locul colegului Lando Norris să lupte cu Verstappen pentru locul 1 appeared first on Antena Sport.